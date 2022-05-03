AKP'li Çavuşoğlu,  İmamoğlu'na 'alçak', CHP'li Özgür Özel'e ise 'kahpe' dedi

AK Parti Bursa İl Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine katılan AKP'li Hakan Çavuşoğlu



Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine AKP Bursa milletvekilleri, vatandaşlar, STK başkanları ve diğer siyasi partilerin il başkanları katıldı. Törende konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun sözleri gündem oldu.

Çavuşoğlu konuşmasında Gezi Parkı eylemlerini hedef aldı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e hakaret etti.

"Türkiye’de oynanan tiyatronun aktörü Kılıçdaroğlu'dur"

Çavuşoğlu, gündem olan konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye’de büyük bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatronun aktörü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Yanındakilerde figüranlar sıraya geçmişler. Kılıçdaroğlu’nun ağzına bakarak ‘acaba bize ne verir’ diye düşünüyorlar. Bu tiyatronun kurucusu ise, kandilin tetikçisi olan siyasi parti adı altında geçen HDP’dir.

Eğer biz bunu milletimize anlatmazsak, ısrarla bu durumu milletimizin gözlerinden sakınmaya çalışan partilerde bu milletin duygusunu sömürmeye başlarlar. Son günlerde yine bir gezi furyası yaşanıyor. Gezi, birkaç kişinin bir araya gelerek ağacın arkasına geçerek yaptığı bir hareketmiş.

Son günlerde yine Gazi romantiz mi yaşanıyor. Gezi süreci yaşandığında dünyanın bin bir yerinden gelip de canlı yayın yaparak ’ha gitti gidecek’ deyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuğunu ele geçirmeye çalışanlar olmadı mı? Taksim'i terör örgütlerinin paçavralarıyla donatanlar olmadı mı? Gencecik çocukları kandıranlar olmadı mı? Siz önce Kandil'in baronlarına karşı çıkın” diye konuştu.

Kime mesaj veriyorsun?

İmamoğlu’nun, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak için paylaştığı fotoğrafla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Trabzonspor’un şampiyonluğunda bile Kazım Koyuncu’nun, Özkan Sümer ve diğerlerinin fotoğrafını koyuyor. Şehit Eren Bülbül’e sıra geldiğinde ise onun resmini koyamıyor. Onun yerine Eren filminin aktörünü koyuyor alçak. Kime mesaj veriyor. Kime ne söylemeye çalışıyor. Biz bunlara boyun mu eğeceğiz. Gözümün içine baka baka yedirmeye çalışıyorlar. Bizim iftarımıza laf ediyorlar, ama çıkıp o Kandilli teröristi neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldın diye laf kimse söyleyemiyor” şeklinde konuştu.

"Sizi yeniden yeneceğiz be”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ilişkin ise Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bizim müktesebatımız çok. Adamlar 100 yıllık partiyiz diyorlar. Müktesebatlarında darbeden idamdan bu milletin değerlerine hakaret etmekten başka bir tarih yok. Allah aşkına genetik kodlarına işlemiş. Yine Gezi süreci ile ilgili bir grup başkanvekili çıktı bunun hesabını soracağız diyor. Ey be kahpe adam, bunları söylüyorum açık açık Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. Sizi yeniden yeneceğiz be.”