AKP'li Cahit Özkan: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye’dir

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AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, mecliste yaptığı konuşmada akaryakıtı en ucuza satan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek "Biz dünyada petrol fiyatlarının uluslararası borsalarda belirlenmiş olmasına rağmen, baktığımız zaman bir petrol üreten ülke olmamamıza rağmen şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır" dedi.

AKP'li Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada AKP iktidarında enflasyon rakamlarının tek haneli rakamlara düşürüldüğünü belirtti. Özkan'ın, konuşmasındaki benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

"Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır"

En ucuz benzin ve mazotun Türkiye'de satıldığını öne süren Özkan, şöyle dedi:

"Biz dünyada petrol fiyatlarının uluslararası borsalarda belirlenmiş olmasına rağmen, baktığımız zaman bir petrol üreten ülke olmamamıza rağmen şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır."

Meclis'te enflasyon rakamları, benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin konuşmasının videosunu Twitter hesabında paylaşan Özkan, paylaşımına şu notu düştü:

"Enflasyonu çift haneden tek haneli rakamlara nasıl indirmişsek, küresel salgına bağlı, tedarik zincirindeki bozulma, emtia fiyatlarındaki artış, savaşlar nedeniyle artan enflasyonu, Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023’e giderken tek haneli seviyelere yeniden indireceğiz."