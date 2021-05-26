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AKP'li Birinci'den "Daha neler olacak neler" açıklaması: Sayın Erdoğan'a, 'Netanyahu benzetmesi' yaparsanız hukuki sınırlar içinde kıyametin kopması doğaldır

Birinci, Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerinin 'tehdit' değil, 'tespit' olduğunu da  savundu

26 Mayıs 2021 21:29

T24 Video Haber Merkezi

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler..." sözlerini değerlendirdi ve "Uzun yıllardır ülkemizi yöneten, toplumu uçurumdan alan Sayın Erdoğan'a, siyasi edebe aykırı bir şekilde 'Netanyahu benzetmesi' yaparsanız hukuki sınırlar içinde kıyametin kopması doğaldır" dedi. 

Birinci, Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerinin 'tehdit' değil, 'tespit' olduğunu da savundu. 

Erdoğan ne dedi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...
TIKLAYIN - Akşener'den kendisine "Bunlar daha iyi günler" diyen Erdoğan'a yanıt

 

 

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