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AKP'li Birinci'den Ayvatoğlu açıklaması: Bu afetten siyaset çıkaranlar basit iş peşindeler

"Kınamak yerine ulaşmamız lazım, çabalamamız lazım..."

26 Mart 2021 18:00

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanan ve gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'yla ilgili "Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay... Uyuşturucu maalesef gençlerimizi tehdit ediyor. Kınamak yerine ulaşmamız lazım, çabalamamız lazım... Bu afetten siyaset çıkaranlar basit iş peşindeler" dedi. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullandığı görülen ve AKP Genel Merkez büro çalışanı olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili Mücahit Birinci'den bir açıklama geldi.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, görüntülerle ilgili gelen yorumlar üzerine sosyal medya hesabından "Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay... Onu yerden yere vurmak da kolay... Bir siyasi skandala çevirme çabası da kolay... Zor olan o genç tek değil, uyuşturucu maalesef gençlerimizi tehdit ediyor. Kınamak yerine ulaşmamız lazım, çabalamamız lazım..." ifadelerini kullandı. 

"Basit iş peşindeler"

Kendisinin Yeşilay Cemiyeti yöneticisi olduğunu belirten Birinci, "Ben bir Yeşilay Cemiyeti üyesi ve ilçe yöneticisiyim. Yazdıklarım, şahsın kim olduğundan ari değerlendirmedir. Ben işin siyasi rant kısmı ile değil, genç ve uyuşturucu kısmı ile ilgilenirim. Bu afetten siyaset çıkaranlar basit iş peşindeler" açıklamasında bulundu. 

Açıklamasına devam eden Mücahit Birinci, şu paylaşımlarda bulundu;

"Bu tür hadiseleri siyasi malzeme olarak kullanmak kolaydır"

"Bir genç, velev ki Ak Partili, CHP'li veya diğer partilerden. Uyuşturucu müptelalığı afettir. Bu tür hadiseleri siyasi malzeme olarak kullanmak kolaydır. Ama hadise bu derece basit değil, daha kapsamlı ele alınmalı. Partisi purtisi yok, gençler bizim gençlerimiz.

Tamam, Ak Parti çalışanı, tamam kötüyüz, tamam skandal oldu, tamam rezalet oldu... Ey bir kısım küçük akıl! İstediğiniz kelimeleri sarfettim bakınız. Şimdi ne olur, yalvarıyorum gençlerimizi uyuşturucunun pençesinden kurtarmak için fiil yapalım. Mücadele edelim. El uzatalım."

 

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