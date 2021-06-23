AKP'li başkanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi önündeki duruşu tartışma konusu oldu

AKP’li Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi önündeki duruşu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Beyoğlu, videoda ceketinin düğmelerini ilikliyor ve portreye bakıyor.

HDP’nin yüzde 71 oy almasına karşın KHK ile ihraç edilen aday yerine mazbatayı alan AKP’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan portresi önündeki duruşu tartışma konusu oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyoğlu, ”Göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik“ sözünü kendimize hayat felsefesi edindik. PırıltılarSadece 772 gün değil, bir ömür hizmet etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada videoyu paylaşan birçok kullanıcı da Beyoğlu'nun Erdoğan'ın portresi önünde saygı duruşu yaptığını savunarak, bu durumu eleştirdi.