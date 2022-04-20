AKP Konya İl Başkanı: Kışın salatalık domates yemezdik turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, hayat pahalılığı sorununa ilişkin konuşurken "Marketlerdeki domates patlıcan, 30 lira oldu diye dayak yiyoruz. Biz eskiden kışın salatalık domates yemezdik turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim"ifadelerini kullandı.

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük ilçesinde partisinin haftalık il yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Ülke ekonomisine ilişkin konuşan Hasan Angı, pandemi ve ardından başlayan Ukrayna-Rusya savaşının tüm dünyada gıda ve enerji fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Angı, "Yeter ki üretelim. Bu, arpa buğday da olsa, sebze meyve de olsa. Bakın seradaki meyve üzerinden, ‘marketlerdeki domates patlıcan, 30 lira oldu' diye dayak yiyoruz. Bir taraftan da düşündüğümüz zaman kışın salatalık domates yemezdik ya turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim, ondan sonra yok domatesin tanesi 5 lira. Bre mübarek haziranda çıkınca kendi toprağımızda bunu yemek lazım. Ha ihtiyaç varsa, paran da varsa, git al 30'a değil, 40'a ye, buna kimse bir şey demez. Serada da üretim yapmak kolay mı, hele çetin kış şartları; insanlar ısıtmak zorunda kaldı, hasar gören, çökenler oldu, şu oldu, bu oldu." dedi.