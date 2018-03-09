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AKP, kayıp silahların araştırılması önergesini reddetti

09 Mart 2018 14:30

CHP'nin ‘kayıp silahların araştırılması' amacıyla Meclis'e taşıdığı araştırma önergesi AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan ‘kayıp silah sayısının' son üç yılda yüzde 720 arttığını belirterek Meclis'e araştırma önergesi verdi. Önergesinde, kayıp silahların ülke güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğunu belirten Tüm, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyundan kayıp silahlara ilişkin gerçekleri sakladığını savundu. CHP'li vekil, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bakanlığın 2017 yılı faaliyet raporunu incelediğimizde, kayıp silah sayısının 106.000'i geçtiğini görüyoruz. İçişleri Bakanlığının verilerinde, 2014 yılında kayıp silah sayısı 14.000 görünürken, her ne hikmetse, bu sayı 2017 yılında 106.000'e çıkıyor. Kayıp silah sayısı sadece 3 yılda yüzde 720 artmış durumdadır. Ateşli silah nedeniyle her gün onlarca insan yaşamını yitirmektedir. 106.000 silahın kayıp olması sizleri gerçekten korkutmuyor mu, ürkütmüyor mu?"

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