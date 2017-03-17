AKP İl Başkanı otizmli Yunus'u ikna edemedi: Daha güçlü bir Türkiye için 'Hayır'

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci Silivri'de esnafı ziyaret ederken ilçenin bilinen ve sevilen siması otizmli Yunus Topal, çarşı meydanında kendisine seslenerek yanına yaklaştı. silivriden.com paylaştığı görüntülerde Yunus Topal, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin yanına yaklaşarak, ‘Kızmazsanız bir şey diyeceğim. Ben bu ülkeyi sevdiği için hayır demek zorundayım çünkü bu ülke tek adamlığı hak etmiyor. Bu ülke hepimizin ülkesiyse bu ülke tek adamla yönetilemez’ dedi . Bunun sonrasında Temurci, Yunus’un referandum görüşünü değiştirmek için konuştu ama Yunus ‘Daha güçlü bir Türkiye için hayır. Hayır’da hayır vardır, her işte bir hayır vardır.’ dedi. Selim Temurci, ne dediyse Yunus Topal’ı referandumda ‘evet’ oyu kullanması için ikna edemedi.