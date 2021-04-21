AKP'den '128 milyar dolar' videosu: Ödemeler dengesinin devamlılığını sağlamak döviz satmak değil; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek kuruşu kaybolmamıştır

Merkez Bankası'nın çokça tartışılan rezervi 128 milyar dolar hakkında AKP tarafından hazırlatılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından grup toplantısında gösterilen videoda, "Ödemeler dengesinin devamlılığını sağlamak döviz satmak değil; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek kuruşu kaybolmamıştır" denildi.

AKP, '128 milyar dolar nerede' tartışmalarına, bir video ile yanıt verdi. 128 milyar doların kaybolmadığının, 'döviz piyasalarındaki arz talep ve likidite tesisine katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen hamlelerde' kullanıldığının altı çizilen video, AKP Grup Toplantısı'nda, ardından da sosyal medyada yayınlandı.

Erdoğan'ın toplantıda gösterdiği videoda "Merkez Bankası rezervleri piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle şekillenmiştir" ifadesi kullanıldı. Bunun döviz satmak olmadığının vurgulandığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Nisan 2021 itibariyle rezerv 89,4 milyar dolardır. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgında tüm dünyanın ekonomileri yara aldı. Salgının ilk dönemlerinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de döviz likidite sıkışıklığı yaşanmıştır. Salgından kaynaklı olağanüstü koşullarda sermaye çıkışındaki artış, doğrudan yatırımların azalması, altın talebinin hızla artması piyasalarda döviz talebini artırmıştır. Merkez Bankası rezervleri piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle şekillenmiştir. Bu döviz satmak değildir. Yaşanan süreçte TCMB'nin üretimi destekleyici politikaları istihdamı, büyümeyi ve bankacılığı ayakta tutmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek kuruşu kaybolmamış, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırıcı sürdürülebilir büyüme için finansman imkanına dönüşmüştür. Söz konusu döviz işlemleri işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde şekillenmiştir. Sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine ve döviz piyasalarındaki arz talep ve likidite tesisine katkıda bulunulması amacıyla bu hamleler gerçekleştirilmiştir."