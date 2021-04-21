T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'den '128 milyar dolar' videosu: Ödemeler dengesinin devamlılığını sağlamak döviz satmak değil; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek kuruşu kaybolmamıştır

21 Nisan 2021 13:37

Merkez Bankası'nın çokça tartışılan rezervi 128 milyar dolar hakkında AKP tarafından hazırlatılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından grup toplantısında gösterilen videoda, "Ödemeler dengesinin devamlılığını sağlamak döviz satmak değil; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek kuruşu kaybolmamıştır" denildi. 

AKP, '128 milyar dolar nerede' tartışmalarına, bir video ile yanıt verdi. 128 milyar doların kaybolmadığının, 'döviz piyasalarındaki arz talep ve likidite tesisine katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen hamlelerde' kullanıldığının altı çizilen video, AKP Grup Toplantısı'nda, ardından da sosyal medyada yayınlandı. 

Erdoğan'ın toplantıda gösterdiği videoda "Merkez Bankası rezervleri piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle şekillenmiştir" ifadesi kullanıldı. Bunun döviz satmak olmadığının vurgulandığı videoda şu ifadelere yer verildi: 

"Nisan 2021 itibariyle rezerv 89,4 milyar dolardır. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgında tüm dünyanın ekonomileri yara aldı. Salgının ilk dönemlerinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de döviz likidite sıkışıklığı yaşanmıştır. Salgından kaynaklı olağanüstü koşullarda sermaye çıkışındaki artış, doğrudan yatırımların azalması, altın talebinin hızla artması piyasalarda döviz talebini artırmıştır. Merkez Bankası rezervleri piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle şekillenmiştir. Bu döviz satmak değildir. Yaşanan süreçte TCMB'nin üretimi destekleyici politikaları istihdamı, büyümeyi ve bankacılığı ayakta tutmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek kuruşu kaybolmamış, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırıcı sürdürülebilir büyüme için finansman imkanına dönüşmüştür. Söz konusu döviz işlemleri işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde şekillenmiştir. Sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine ve döviz piyasalarındaki arz talep ve likidite tesisine katkıda bulunulması amacıyla bu hamleler gerçekleştirilmiştir."

TIKLAYIN - Erdoğan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: Ne buhar olmuş, ne de birilerinin cebine girmiştir, yer değiştirmiştir
erdoğan128 milyar dolardolarmerkez bankasırezerv

Diğer Videolar

Gazeteci Barış Yarkadaş: Erdoğan AKP MYK'sında 'Sedat Peker'e hiç kimse cevap vermesin' dedi

Bitcoin konferansında deste deste para dağıttılar

Balıkesir'de vidanjörle müsilaj temizliği

Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilin içinden böyle çıktı

CHP’li Engin Altay, AKP’ye Sedat Peker'in iddialarını sordu

Çanakkale’de ilk gün denizden 17 ton müsilaj toplandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a...

Sezgin Baran Korkmaz "Siz kaçtınız mı?" sorusuna "Hakkımda herhangi bir...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk...

İsmet Berkan: Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağı İnan...

Yılmaz Özdil'den Sedat Peker'in Ziraat Bankası - Demirören iddialarıyla ilgili...

Fatih Altaylı: Aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim, bu vahim...

Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığı iddia edilen Ankara...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a...

Sezgin Baran Korkmaz "Siz kaçtınız mı?" sorusuna "Hakkımda herhangi bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24