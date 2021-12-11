AKP'de bir 'pudra şekeri' skandalı daha: AKP ilçe başkanı Kılıç olduğu iddia edilen kişinin görüntüleri yayınlandı

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç olduğu iddia edilen bir kişinin makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış halde göründüğü bir video yayınlandı. AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç önceki akşam Facebook mesajıyla istifa etmişti.

Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz imzasıyla yayınlanan videoda, Kılıç olduğu iddia edilen kişinin uyuyakaldığı masanın çekmecesinde mavi bir poşet içerisinde uyuşturucu madde ve hassas tartı, masanın üzerinde ise uyuşturucu çekmekte kullanılan pipo olduğu görülüyor.

halktvcom.tr’de yer alan cep telefonu kaydında, bir kişinin makam koltuğunda sızmış halde uyuduğu görülüyor. Habere göre bu kişinin Kılıç olduğu iddia ediliyor.

Görüntüyü çeken kişi, çekmecede ‘metamfetamin’ adı verilen uyuşturucu madde ile hassas tartıyı gösteriyor. Masanın üzerinde ise ‘meth pipe’ denilen ve metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet var.

Kılıç’ın sızmışken görüntülendiği mekan ve duvar kağıdının Facebook hesabındaki profilinde kullandığı fotoğraftakiyle aynı olduğu görülüyor. Facebook hesabında yapılan incelemede, üzerindeki ceketle çektirdiği başka fotoğraflar da bulunuyor.

Halk TV'nin internet sitesinde yer alan haberde ayrıca Kılıç'ın iddiaları sormak için arandığı ancak sorulara yanıt vermediği belirtildi.

Halk TV'de yer alan habere göre İsmail Saymaz'ın Kılıç ile yaptığı konuşma şöyle:

İsmail Saymaz: Kürşat bey merhaba. Ben, gazeteci İsmail Saymaz. Size ulaşmaya çalışıyorum. Aradım, ulaşamadım. Dönerseniz sevinirim. Kürşat bey? Hakkınızda bir haber yapacağız, size bu yüzden ulaşmak istiyoruz. Cevap hakkınızı kullanırsanız sizin için yararlı olur. Dönmenizi bekliyoruz.

Kürşat Kılıç: Kardeş, haber yapılmasını istemiyorum. Teşekkür ederim ilginize.

İsmail Saymaz: Elimizde bir görüntü var. Sizin de bilginiz dahilinde diye biliyorum. Bu hadiseyi soracağız.

Kürşat Kılıç: Ben savcılığa anlatacağım.

İsmail Saymaz: Konuşmak istemiyor musunuz?

Kürşat Kılıç: Mesele hukukidir. Süreci var. Tavsiyem...

İsmail Saymaz: Bu uyuşturucu poşeti, hassas tartı ve masadaki piponun açıklaması nedir? Yanıt hakkınızı kullanırsanız size faydası olur.

Kürşat Kılıç: Ben kullanmayacağım. Üstü örtülü şantaj yapıyorsunuz.

İsmail Saymaz: Yanıt hakkınızı sormak için şu saate kadar bekledik.

Kürşat Kılıç: Bunun cevabını yargıya verirsiniz.

İsmail Saymaz: Takdir sizin.

Kürşat Kılıç: Gazeteci WhatsApp yoluyla sormaz. Basın kartınızı takdim etmediniz.

İsmail Saymaz: Aradım, açmıyorsunuz.

Kürşat Kılıç: Çok büyük suç işliyorsunuz, şu an. Eğer bu görüntü, bu saatten sonra ortaya çıkarsa sizden bilirim. Numarayı savcılığa vereceğim.

İsmail Saymaz: Peki, takdir sizin.

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