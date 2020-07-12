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Akit TV konuğu "Hilafet geri gelmeli" dedi, sunucu ekledi: "Merkezi de Ayasofya olabilir"

12 Temmuz 2020 15:28

T24 Haber Merkezi

Akit TV'de 'Pazar Manşeti' programında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konuşulduğu sırada konu hilafete geldi. Programın sunucusu Fatin Dağıstanlı, konuğu Musa Biçkioğlu'na "Bunun arkasından bir de hilafetin gelmesi gerekmez mi?" diye sordu. 

Dağıstanlı'ya yanıt veren Musa Biçkioğlu, "Mutlaka gerekirdi. Mutlaka lazım" dedi. Araya giren Dağıstanlı, "Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela" ifadelerini kullandı. 

Sözlerine devam eden Biçkioğlu, "Bunu gericilik diye okuyanlara söyleyelim, her nedense Vatikan'a ilericilik olarak bakarlar, İsrail'de devletin bir şekilde  haham başlarının önderliğinde karar alması takdir edilir, iş hilafete gelince bedevileştirilir. Neden olmasın ki gecikmiş bir şey. Sadece mali, maddi, ekonomik menfaatlere bakılmış olsaydı dahi kaldırılması büyük bir yanlış" diye konuştu. 

Hilafet için "sihirli bir değnek" ifadesini kullanan Biçkioğlu, "Sadece mali ve siyasi getirisini hesap ettiğiniz zaman böyle bir hata kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı. 

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