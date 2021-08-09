Akbelen'de nöbet tutan vatandaşlar uzaklaştırılmak istendi: Devletin ormanlara yönelik sözünü tutmadığını bildiğimiz için terk etmeyeceğiz

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarının maden ocağı için kesilmesini önlemek için Kurban Bayramı’ndan bu yana nöbet tutan köylü ve çevrecilerle, jandarma arasında gerginlik yaşandı.

Jandarma, nöbet çadırlarının kaldırılarak köylülerin ve çevrecilerin bölgeyi terk etmesini istedi. Ormanı terk etmek istemeyen köylüler ise nöbete devam edeceklerini dile getirdi.

Dün sabah erken saatlerinde bölgeye 6 kilometre uzakta yangın devam ederken, orman işçilerinin Akbelen bölgesine gelerek 100'e yakın çam ağacını kesmesinin üzerine bölgeye giden köylüler ve çevreciler kesimi durdurmuş, ardından bölgeye gönderilen iş makinalarının önüne oturan köylüler ormana girilmesine izin vermemişti.

Bulundukları arazinin orman değil köylülerden Hasan Demir'e ait olduğunu belirten İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşel, bakanların orman kesimi olmayacağına dair sözünü hatırlatarak "Biz devletin ormanları korumaya yönelik verdiği hiçbir sözü tutmadığını bildiğimiz için ormanı asla terk etmeyeceğiz" dedi.

Gümüşel, "Nöbet alanında Milas İlçe Jandarma komutanlığı ve Milas afetten sorumlu ek olarak atanmış kaymakam geldi ve valiliğin ormanlara giriş yasağıyla ilgili kararını ileterek alanın boşaltılmasını söyledi. Biz boşaltmayacağımızı her ne talimata dayanarak bizi buradan dışarı çıkarmak istiyorlar o talimatı yazılı olarak göndermelerini istedik. Avukata vereceğiz, gerekli idari itirazları yapacağız" diye konuştu.