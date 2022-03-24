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AKP'li İsmail Bilen ile TİP'li Sera Kadıgil arasında 'edepsiz' tartışması: "Haddini bil, benimle böyle konuşamazsın"

"Yangından mal mı kaçırıyorsunuz yasama mı yapıyorsunuz?"

24 Mart 2022 12:50

Seçim kanunu değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerine Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen arasında tartışma yaşandı. 

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Kadıgil'in sözlerinin tamamlamasını isterken, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de Kadıgil'e "Edepsiz" dedi. Bilen'in sözü üzerine diğer milletvekilleri de tartışmaya katılırken, Kadıgil ise Bilen'e "Haddini bil, benimle böyle konuşamazsın. Yüreğin varsa cevap ver bana" diye seslendi.

Tartışmanın devamında komisyonun gece saat 3.00'a kadar çalışmasını ve görüşmelerin yayınlanmamasını eleştiren Kadıgil, "Yangından mal mı kaçırıyorsunuz yasama mı yapıyorsunuz?" diye sordu. 

 

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