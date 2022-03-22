"AK Parti başörtüsü sorununu çözmedi; 28 Şubat'ta kenetlenenleri karşı karşıya getiriyor"

Adana'da Furkan Vakfı mensubu başörtülü bir kadına, başörtülü kadın polisin şiddet uygulaması sonrası başlayan tartışmayla ilgili konuşan Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci "AK Parti 28 Şubat'ta kenetlenenleri karşı karşıya getiriyor ve başörtüsü sorununu çözdüğü doğru değil. Çünkü bu konuda anayasal, yasal bir güvence yok" diye konuştu.



Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ekinci, "Bunları yaşamış AK Parti'nin bunlara izin vermesini anlayamıyorum. 28 Şubat sürecinde kenetlenmiş mütedeyyin kesimin karşı karşıya getirildiğini görüyoruz. Bu gerçekten herkesi incitiyor" dedi.



28 Şubat sürecinde öğretmenlik hakkının elinden alındığını söyleyen Ekinci, "başörtüsü dün mağduriyetin bugün ise gücün simgesine mi dönüştü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Başörtüsü kesinlikle bir gücün simgesi değil. Güç olsaydı kapalı bir hanımefendiye cop olayı gerçekleşmezdi. AK Parti başörtüsünü siyasallaştırdı, araçsallaştırdı. Başörtüm üzerinden oy almaya çalışıyor. AK Parti başörtüsü problemini çözmedi. Çünkü anayasal bir güvenceye sahip değil. Başörtülülerin kamuda çalışmasının önünü açtı sadece. AK Parti canı istediğinde, kendisine ağam paşam demeyen herkesi mülakat sistemi ile KHK ile görevden alabilir.



Başörtüsü hâlâ bizi birleştiren bir unsur. Çünkü burada mesele insan hakları, inanç özgürlüğü meselesidir. Görüntü içimizi yaktı mı yaktı. Kamusal alanda var olabilmek için bu kadın polisimiz adına da mücadele vermişken, mücadele verdiğimiz kişiler tarafından haksızlığa uğramak, darp edilmek hepimizi acıtıyor. Ama asıl mesele adalet, insan hakları, gösteri özgürlüğü. Sorumlu sadece polis kardeşimiz olmaz. Bu durumda hükümetin yaptıklarını doğru ve helal göstermiş oluruz. Asıl hataya burada düşmüş oluruz."