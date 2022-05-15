Ahmet Ümit'in imza etkinliği İstiklal'e taştı: "Tam iki yıl oldu, nihayet kavuştuk!"

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Yapıtları dünyada çok sayıda dile çevrilen Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından Ahmet Ümit'in, son romanı ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’, için düzenlediği imza gününde yüzlerce kişilik uzun kuyruklar oluştu.

Pandemi sebebiyle iki yıl aradan sonra tekrar okurlarıyla buluşan Ümit’in, Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’nde yaptığı imza gününde yüzlerce kişi İstiklal Caddesi'ne uzanan kuyruklar oluşturdu.

Ümit, kitap imzalatmak için gelen okurların oluşturduğu kuyruğu gösteren videoyu, sosyal medya hesabından "Tam iki yıl oldu, nihayet kavuştuk! Beyoğlu’nda edebiyat mitingi. Teşekkürler benim okurlarım…" notuyla paylaştı.

Ahmet Ümit bu yıl, T24’ün tek basılı yayını olan ‘T24 Yıllık 2022’ için de ‘İkbal Kahvesi’nde Adanalı bir yazar’ isimli bir öykü kaleme almıştı.

Ahmet Ümit’in tarihleri netleşen imza ve söyleşi günü programı şöyle:

14 Mayıs 2022 Cumartesi, Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabebi, 15.00, imza

15 Mayıs 2022 Pazar, Kocaeli Fuarı saat: 14:00, imza

17 Mayıs 2022 Salı, Hatay Kitap Fuarı, saat: 16:00, söyleşi

18 Mayıs Çarşamba, Niğde Kitap Fuarı, saat: 14:00, imza

19 Mayıs Perşembe, Kırşehir Kitap Fuarı, saat: 15:00, imza

21 Mayıs Cumartesi, Adıyaman Kitap Fuarı, saat: 14:00, imza

26 Mayıs Perşembe, Bağcılar, saat: 16:00, imza

4 Haziran Cumartesi, Kartal İstMarina AVM Kitap Fuarı, saat:15:00, imza

5 Haziran Pazar, Lüleburgaz 39 Burda AVM Kitap Fuarı, saat:15:00, imza

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