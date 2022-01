Ahmet Ümit: “Önemli olan kurtarıcılardan kurtulmak!”

Ahmet Ümit ’ in haziran ayında yayınlanan romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi bir hayli konuşuldu. Ümit, yıllardır röportajlarında bir yandan diğer kitaplarını yazarken bir yandan bu romana çalıştığını ifade ediyordu. Fikir olarak ortaya çıkmasından yayınlanmasına kadar neredeyse on yıl boyunca demlenen Kayıp Tanrılar Ülkesi’nde Ümit bizi yeniden mitolojiyle buluşturdu ve Zeus ’ un hikâyesini hatırlattı.

Bergama’nın ve işçilerin göçü

Bir sene önce yaptığımız bir röportajda Kayıp Tanrılar Ülkesi’nden bahsetmiştik sizle. O zaman demiştiniz ki, “İlk Bergama’ya gidişim 2011”. On yıllık bir süreç aslında Kayıp Tanrılar Ülkesi. Bu on yıl sizin açınızdan nasıl geç ti?

Benim roman yazma sürecim şöyle oluyor: Önce bir fikir geliyor; gördüğüm antik kentler, politik bir olay, okuduğum bir roman; sadece bir fikir… Sonra bu fikri, bilmediğim bir konuysa, diyelim ki Helenistik Dönem bilmediğim bir dönem benim; okumaya başlıyorum. Pergamon Altarı’nda aslında Helenistik dönemi Pergamon Altarı üzerinden anlatıyorum, somut bir hikâyesi olan bir anıttan bahsediyoruz. Bu fikir aklıma ilk 2011 yılında geldi. Aslında 2005 ya da 2007 yılında Almanya’ya, Berlin’e gittiğimde, –tarihleri karıştırıyor olabilirim, kusura bakmayın– Berlin’de Pergamon Anıtı’nı gördüm ve çok etkilendim. Ama yazma fikri aklıma gelmedi, yani “Belki yazarım” filan demişimdir ama somut olarak “Burayı yazmalıyım” kararlılığında bir fikir yok, güçlü bir şey aklıma gelmiyor. 2011 yılında Pergamon’a gittim. Bir psikoloji kongresine konuşma için davet etmişlerdi. Orada antik bir tiyatro var Asklepieion’da, antik sağlık kenti. Dönemin belediye başkanı Mehmet Gönenç “Bize de konuşma yapar mısınız?” dedi. O konuşma sırasında bu konu gündeme geldi. Ben de antik Pergamon şehrini ilk kez gördüm; yani anıtı önce Berlin’de gördüm ama şehri daha sonra gördüm ve çok etkilendim, müthiş bir şehir! “Evet, ben burayı yazmalıyım” dedim. Ondan sonra on yıl içerisinde ne yaptım… Anıtın hikâyesini okudum, Anadolu’daki Helenistik dönem nedir, onu okudum ve ağır ağır düşünmeye başladım: Bu roman nasıl yazılmalı? Ara ara Berlin’de yaşamaya başladım, her yıl Pergamon’a uğruyorum. Sonunda bir yere geldi bütün o okumalar; o arada başka romanlar yazmaya devam ettim. Bende öyledir, yani bir roman yazılırken öteki romanın fikri ve araştırması devam eder. O arada beş veya daha fazla kitap yazmış olabilirim. Sonra kendi zamanı geldi, “Tamam, artık oldu bu, şöyle bir kurgu olsun” dedim. Bu yıl Almanya’ya Türk işçi göçünün 60. yılı. Berlin, Avrupa’daki bir Türk şehri gibi. “O zaman bunu da katalım” dedim. Son dönemlerde Almanya’da ve Avrupa’da yükselen bir yabancı düşmanlığı ve ırkçılık var, bunu da işin içine katayım dedim ve elbette insanlığı anlatmak, asıl mesele o. İnsanlık dediğimiz şey de oğul, baba, kral, Tanrı ya da yönetici: Bu değişmiyor, bu sistem böyle devam ediyor. Bütün bunları günümüz ve 2150 yıldaki süreç içerisinde anlatmaya çalıştım.

Sizce yabancı düşmanlığının her yerde bu kadar artmasının temel sebebi nedir?

Almanya’daki meselenin temelinde, geleneksel olarak ırkçı bir damarın olması, Doğu tarafındaki işsizlik. Doğu Almanya’nın, Demokratik Almanya’nın yıkılmasıyla o taraftaki fabrikaların çoğu yok edildi, elden çıkarıldı, büyük bir işsiz ordusu ortaya çıktı ve o işsizler kendi durumlarının kötülüğüne bakıp, sebep olarak bundan 60 yıl önce oraya gidip artık mal mülk sahibi, işletme sahibi olmuş yabancıları, özellikle Türkleri görüyorlar. Ekonomik temeli biraz bu. Diğer yandan Suriye savaşıyla beraber göçmenlerin, çaresiz insanların Avrupa’ya akmaya başlaması; bu da Avrupa’yı rahatsız ediyor. Avrupa’da bütün o demokrasi lafları söyleniyor ya, kendileri için bunların hepsi geçerli ama biz söz konusu olduğumuzda umurlarında değiliz. Nitekim Merkel’i düşünün, güya demokrat bir kadın ama her seferinde Tayyip Erdoğan’a destek verdi, ikiyüzlü. Demokratların ikiyüzlü olduğunu Avrupa Birliği sürecinde de gördük. Eğer Avrupa Birliği sürecini uzatmasalardı Türkiye bugün daha farklı bir yerde olabilirdi. Bugün Türkiye’de totaliter bir yapı varsa, bunda Avrupa Birliği’nin katkısı çok fazla. Avrupa’nın, en azından demokrat olmayan siyasetçilerin çok büyük günahları var. Doğu’nun, Güney’in oraya gelmesinden korkuyorlar. Kendi refah düzenlerini kurmuşlar ve bu refah düzenlerini de büyük oranda sömürgecilik döneminde, emperyalizm sürecinde elde ettikleri paralarla kurmuşlar, onu paylaşmak istemiyorlar ve bunun nedeni olarak da en uç noktada ırkçılık, yabancı düşmanlığı parlıyor, yeniden yükseliyor.

Sorun şu: Bunu unutursak tekrarlanır. Bizde daha da korkunç! Bizde artık bunu dile getirenlerin hepsi vatan haini, Osmanlı Devleti’nin ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı herhangi bir yanlış asla kabul edilmiyor. Mesele şurada: Özür dilememe, olup bitenleri kabul etmeme o devleti güçlü değil, zayıf kılıyor. O toplumu hasta ediyor, çünkü ırkçılık bir hastalıktır; yani bir toplumu, başka bir toplumu dili, dini, ırkı nedeniyle yok etmeye çalışmak, ortadan kaldırmak, aşağılamak, ötekileştirmek hastalıktır ve hiçbir ulusa faydası olmamıştır. Bunun en somut örneği de Almanya’dır. Almanya sadece kendine değil, bütün dünyayı kana boyayan Nazi dönemiyle insanlığa vahşet, bir kâbus yaşattı. Irkçılık budur, tam olarak budur! Hangi ülkede olursa olsun, hiç kimseye bir faydası olmaz. Almanya’da maalesef böyle gönüllü bir unutkanlık var ama duyarlı çevreler, faşizm karşıtları, ırkçılık karşıtları, yabancı düşmanlığı karşıtları bunu gündeme getiriyorlar her seferinde. Bunun altını çizdim ve biraz da tabii şunu yapmaya çalıştım: Almanya’yı anlatırken, Almanya’daki Nazilerle bizdeki faşistlerin söylemlerinin aslında ne kadar benzediğini göstermeye çalıştım. Biri Alman devletini savunuyor, biri Türk devletini… İnsan hakları, insanlık, vicdan; bunların hiçbirinin önemi yok.

“Ataerkinin tanrısı Zeus”

Zeus aslında çok enteresan bir simge, çünkü çoktanrılılıktan tektanrılılığa geçişin simgesi. Helenistik dönemden Hıristiyanlığa geçişten söz ediyorum aslında, Olympos’taki Tanrılar Konseyi’nin başkanı, ama aynı zamanda bugünkü tektanrı düşüncesinin modeli. Aynı zamanda erkek tanrılar döneminin başlangıcı, çünkü Zeus’a kadar –benim anlattığım hikâye de o– anaerkil dönemin çok yoğun etkisi var. Gaia, Zeus’u yaratan kadın, Zeus’un anneannesi, yani bütün tanrıları, tanrıçaları, titanları, devleri yaratan kadın ve her şey o Gaia; Toprak Ana. Zeus, Toprak Ana’yı onun oğullarını öldürdüğü zaman yeniyor, bir dönemi kapatıyor. Dolayısıyla Zeus aynı zamanda ataerkil tanrıların başlangıcı da diyebiliriz. Bir başka tanımlamaysa baba, tanrı, kral; üçünün birleşimi Zeus. Bu çok önemli, çünkü kutsal olan şey ataerkil dönemde böyle şekilleniyor. Mesela Hititlerde tanrı, tanrıdan yetki alan kral ve onun ailedeki temsilcileri var. Roma İmparatorluğu’nda aynı şekilde. Tanrı kimse, o Jüpiter işte; onun altında diyelim ki Sezar, onun altında babalar, ailedeki babalar. Osmanlı’da Allah, onun yeryüzündeki temsilcisi zıllullah padişahımız ve onların ailedeki babalar. Silsile böyle. Ataerkil yapının tam olarak kendisidir Zeus ve onu da böyle görmek ve böyle tanımlamak gerekiyor. Pek çok şeyin ama aynı zamanda ilerlemenin de simgesi. Hititlerin binlerce tanrısı var. O binlerce tanrı düzenini ortadan kaldırıyor ve bir sistem kuruyor. Olympos’ta bir konsey, bir meclis var. Tanrılar Meclisi. Hepsini görevlendiriyor: “Sen şundan sorumlusun, sen denizlerden sorumlusun, sen yeraltından sorumlusun, sen bilimden, sen savaştan sorumlusun.” Bir düzen, bir uygarlığın da belirtisi. Bütün bunları simgeleyen bir karakter ama hiç şüpheniz olmasın ki, Zeus aynı zamanda bugün bizi yöneten insanlar ve ailedeki babamızın ta kendisidir.

Babayı öldürerek, aslında herkesi öldürerek, öldürdüğü her bir varlığın gücünü alıyor. Aynı zamanda kanunsuz bir devlet de icat ediyor Zeus, devlete dönüşüyor bir şekilde. Babadan devlete dönüşüyor. Zeus’la baba arasındaki ilişki bir şekilde mevcut devlet anlayışına da yansıyor galiba.

Tabii… Tam olarak baba işte. Karışmaması gereken her şeye karışıyor. Kadınların etek boyuna, yolda nasıl yürüyeceğine, kahkaha atıp atmayacağına, çalışıp çalışmayacağına, insanların cinsel yönelimlerine, tercihlerine, yiyeceğimiz yemeğe, çocuk yapmamıza karışıyor. Tam bir baba, tam olarak bu işte. Bu da bireylerin gelişmediği toplumlarda maalesef çok daha etkin olarak devam ediyor. Zeus yüzyıllar önce ortadan kalkmış bir tanrı ama aslında hâlâ yaşıyor.

Nazizmin yükselmesini sağlayan, Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nı kaybetmiş olmasıydı. Kaybettiler, yenildiler ve o yenilginin kendisi bir nefrete dönüştü ve kendilerine önderlik edecek bir baba buldular; o baba Hitler’di: “Ben size yeni bir senaryo yazıyorum, yeni bir kader çiziyorum. Bütün her şeyi değiştirecek bir kader. Siz yenilmeyeceksiniz, aslında ezik bir ulus değilsiniz. Sizi koruyacağım, refah içinde olacaksınız ve aynı zamanda size onur bahşedeceğim, çünkü sizin kanınız Ari, temiz, saf, siz bunu hak ediyorsunuz.”

Mitoloji ya da zamanın dışına yolculuk

Yıldız, Gaia’nın günümüzdeki temsilcisi; her şeye rağmen var olmaya, ayakta olmaya çalışan bir karakter. Babasının solcu olması da benim bir önerim tabii, yani böyle bir baba iyi bir babadır! Her zaman iyi biri midir, bilmiyorum... En azından düşünsel olarak öyle olduğunu, kendimin de öyle bir baba olduğumu düşünüyorum. Yıldız’ı yaratırken kendi kızım Gül’den yola çıkarak yarattım. Yıldız, Gaia’nın günümüzdeki temsilcisi ve günümüzdeki feminist hareket de Gaia’nın devamı, temsilcisi, çünkü her şeyi yaratan Gaia, bizdeki Ana Tanrıça, antik Yunan’da Gaia.