Ahmet Ümit, iki yıl aradan sonra bugün okurlarıyla buluşuyor

T24 Kültür Sanat

Yapıtları dünyada çok sayıda dile çevrilen Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından Ahmet Ümit, son romanı ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’, için bir dizi imza ve söyleşiyle okurlarıyla tekrar bir araya geliyor. Pandemi sebebiyle ara verilen ve iki yıl aradan sonra tekrar okurlarıyla buluşacak olan Ümit’in ilk imza günü bugün saat 15.00’te Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’nde başlıyor.

Ahmet Ümit bu yıl, T24’ün tek basılı yayını olan ‘T24 Yıllık 2022’ için de ‘İkbal Kahvesi’nde Adanalı bir yazar’ isimli bir öykü kaleme almıştı.

Ahmet Ümit’in tarihleri netleşen imza ve söyleşi günü programı şöyle:

14 Mayıs 2022 Cumartesi, Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabebi, 15.00, imza

15 Mayıs 2022 Pazar, Kocaeli Fuarı saat: 14:00, imza

17 Mayıs 2022 Salı, Hatay Kitap Fuarı, saat: 16:00, söyleşi

18 Mayıs Çarşamba, Niğde Kitap Fuarı, saat: 14:00, imza

19 Mayıs Perşembe, Kırşehir Kitap Fuarı, saat: 15:00, imza

21 Mayıs Cumartesi, Adıyaman Kitap Fuarı, saat: 14:00, imza

26 Mayıs Perşembe, Bağcılar, saat: 16:00, imza

4 Haziran Cumartesi, Kartal İstMarina AVM Kitap Fuarı, saat:15:00, imza

5 Haziran Pazar, Lüleburgaz 39 Burda AVM Kitap Fuarı, saat:15:00, imza

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