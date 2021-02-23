Ahmet Şık'tan Erdoğan'a övgüler dizen İletişim Başkanı Altun'a: Fahrettin Altun dalkavukluğu...

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın penaltı atışı yaptığı anları paylaşarak yazdığı yorumu 'dalkavukluk' olarak niteledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na giderek milletvekili yaptığı AKP'li Alpay Özalan'a penaltı atışı yaptığı anları, "Mesut Özil görüşü, Rachid Ghezzal estetiği, Abdülkadir Ömür klası, Mustafa Muhammed bitiriciliği" notuyla paylaştı.

Ahmet Şık: Fahrettin Altun dalkavukluğu...

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da Fahrettin Altun'ın Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Fahrettin Altun dalkavukluğu" diye yazdı.