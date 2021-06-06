Ahmet Şık 'Mafya iktidarına son' eylemine müdahale edilince böyle seslendi: Recep Tayyip Erdoğan, sen de oradan aşağı ineceksin; hepiniz yargılanacaksınız

İstanbul Kadıköy'deki 'Mafya iktidarına son' eylemine polis 'yasaklar'ı gerekçe göstererek izin vermedi. 35 kişinin gözaltına alındığı eylemde, gözaltına almaya çalıştığı TİP Milletvekili Ahmet Şık, duruma tepki gösterdi.

Kadıköy İskele Meydanı'nda HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'yla birlikte halka seslenen Ahmet Şık, şunları söyledi:

"Yargıya diz çöktürmüşler, medyayı ele geçirmişler"

"İki ayda ortaya saçılan videolar, 'Mafya lideri', 'Pislik', 'Organize suç örgütü lideri' dedikleri bir kişiyle, Sedat Peker'le kurdukları ilişkilerin tümü bizzat Sedat Peker tarafından dile getiriliyor. Bütün devlet erkanı açıklama yapmak için sıraya giriyor. Devletin nasıl mafyalaştığının, mafyanın nasıl devletleşmeye çalıştığının kanıtlarını çürütemiyorlar. Hiçbir yanıt veremiyorlar. Ve buna karşı çıkan, mafyanın iktidar olmasını istemeyen, devletin mafyalaşmasını istemeyen insanların yapmak istediği basın açıklaması mafyaya teslim olmuş polisler tarafından engelleniyor. Sesimiz duyulmasın istiyorlar. Yargıya diz çöktürmüşler, medyayı ele geçirmişler. Bütün bürokrasiyi çetenin elemanı haline getiren iktidar sesimizi kısacağını düşünüyorsa çok yanılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, sen de oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız."