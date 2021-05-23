T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede espri olarak yaptığı konuşması servis edilmiş

“Demirtaş'a bu iddiaları sordum, dedi ki; ‘Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık'

23 Mayıs 2021 11:41

TELE1’de Hakan Aksay’ın sunduğu ‘Ne olacak?’ programına konuk olan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin ‘bakanlık pazarlığı’ iddialarına ilişkin “Demirtaş'a bu iddiaları sordum, dedi ki; ‘Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık.' Selvi'ye hapishanede espri mahiyetinde yapılmış bir konuşmanın deşifresi  verilmiş" dedi. 

Şık şunları söyledi:

“Demirtaş'a bu iddiaları sordum, dedi ki; ‘Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık. Ben ‘hadi bakalım iktidara ortak olup bakanlık da alırsınız ama size İçişleri Bakanlığı vermezler’ diyerek espri yaptım.’

Belli ki o konuşma kayıtlarının deşifresi yapılıyor ve belli yerlere ulaştırılıyor. Oradan da Abdülkadir Selvi’ye servis edilmiş. HDP’nin yalanlama açıklaması üzerine ‘sizsiniz yalancı’ dediği bir yazı yazdı. Selvi dedi ki ‘ben kulis bilgilerini yazıyorum’. Yahu kardeşim ortada bir kulis bilgisi yok. Hapishanede espri mahiyetinde yapılmış bir konuşmanın deşifresi verilmiş.

Selvi, köşesinde Demirtaş'ın ağzından tırnak içerisinde "Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Hürriyet yazarı Selvi: Ben yazınca esip kükreyen HDP, hadi İçişleri Bakanı Soylu’nun iddialarına yanıt ver

Kaynak: TELE1

ahmet şıkabdülkadir selvihürriyetyazardemirtaşselahattin demirtaşhapishanebakanlıkhdp

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Temmuz 2021

Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı

Niğdeli çiftçiler CHP'li Ağbaba'ya iktidardan dert yandı: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

Srebrenitsa'da hayatını kaybedenler soykırımın 26'ncı yıl dönümünde anıldı

Boğazına şeker kaçan çocuk kuaförün müdahalesi ile kurtarıldı

Bakan Varank'tan tüplü dalış

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24