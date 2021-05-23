Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede espri olarak yaptığı konuşması servis edilmiş

TELE1’de Hakan Aksay’ın sunduğu ‘Ne olacak?’ programına konuk olan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin ‘bakanlık pazarlığı’ iddialarına ilişkin “Demirtaş'a bu iddiaları sordum, dedi ki; ‘Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık.' Selvi'ye hapishanede espri mahiyetinde yapılmış bir konuşmanın deşifresi verilmiş" dedi.

Şık şunları söyledi:

“Demirtaş'a bu iddiaları sordum, dedi ki; ‘Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık. Ben ‘hadi bakalım iktidara ortak olup bakanlık da alırsınız ama size İçişleri Bakanlığı vermezler’ diyerek espri yaptım.’

Belli ki o konuşma kayıtlarının deşifresi yapılıyor ve belli yerlere ulaştırılıyor. Oradan da Abdülkadir Selvi’ye servis edilmiş. HDP’nin yalanlama açıklaması üzerine ‘sizsiniz yalancı’ dediği bir yazı yazdı. Selvi dedi ki ‘ben kulis bilgilerini yazıyorum’. Yahu kardeşim ortada bir kulis bilgisi yok. Hapishanede espri mahiyetinde yapılmış bir konuşmanın deşifresi verilmiş.“

Selvi, köşesinde Demirtaş'ın ağzından tırnak içerisinde "Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TELE1