Hürriyet yazarı Selvi: Ben yazınca esip kükreyen HDP, hadi İçişleri Bakanı Soylu’nun iddialarına yanıt ver

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında, HDP'nin, eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözleriymiş gibi aktarılan ifadeleri yalanlamasına tepki gösterdi.

Demirtaş'ın "Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir" dediğini iddia eden Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da TRT yayınındaki benzer iddialarını hatırlattı.

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Selvi, "Ben yazınca esip kükreyen HDP, hadi İçişleri Bakanı Soylu’nun iddialarına yanıt ver? Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, 'Ne oldu Paşinyan?' cümlesini ödünç alarak ama aynı ses tonu ve tavırla seslenmek istiyorum. 'Ne oldu HDP?'" dedi.

Selvi "Ortak aday dediğine göre demek ki Demirtaş, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Geçen seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak için Abdullah Gül’ün ortak adaylık önerisini reddeden Meral Akşener de bu kez aday olmayacağı sinyalini veriyor. Peki bu durumda siyasi kulis yazarı olarak benim bu veriler ışığında 2023 seçimlerine dönük bir projeksiyon yapmamın neresi yanlış?" ifadesini kullandı.

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