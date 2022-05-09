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Spor

Ahmet Nur Çebi’den “Ne olur bizi Ali Koç savunmasın" diyen taraftara: Evladım ben şaklabanlık yapanlardan olmam, ben şebek değilim!

Beşiktaş Başkanı Çebi, bir taraftarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili yaptığı hatırlatmaya sert cevap verdi

09 Mayıs 2022 13:38

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbi öncesi bir taraftarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili yaptığı çıkışa ''Ben şaklabanlık yapanlardan olmam, ben şebek değilim" diye yanıt verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesi bir taraftarla yaşadığı diyaloğun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi'nin pazar günü ortaya çıkan videosunda Beşiktaş taraftarının "Trabzon'a çok taviz verdiniz" sözlerine "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" diye yanıt verdi. O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdi.

TIKLAYIN - Beşiktaş Başkanı Çebi'den taraftara Trabzonspor tepkisi: Ali Koç'un gazına mı geliyorsun, yürü git!

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