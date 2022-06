Beşiktaş Başkanı Çebi'den taraftara Trabzonspor tepkisi: Ali Koç'un gazına mı geliyorsun, yürü git!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi için stada giderken bir taraftarla tartıştı. Çebi, Beşiktaş taraftara "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun. Yürü git!" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik derbi için Vodafone Park'a giden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bir Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı diyalog gündem oldu.

Taraftara sinirlendi

Beşiktaş taraftarı arabasında bulunan Ahmet Nur Çebi'ye “Trabzon’a çok taviz veriyorsunuz” dedi. Çebi ise bu duruma sinirlenerek "Ali Koç’un gazına mı geliyorsun. Yürü git!” diye cevap verdi. Çebi, bu cevabının ardından camını kapatarak arabası ile yoluna devam etti. Taraftar ise Çebi'ye "Ali Koç kim Başkanım, Ali Koç kim! Böyle mi olduk şimdi ha! Ali Koç'çu mu olduk!" diyerek tepki gösterdi.

Ali Koç ne demişti?

Türk futbolunda zayıf olan rekabet ortamının tamamen ortadan kalkmasına sebebiyet verildiğini dile getiren Ali Koç, “Bana soruyorlar, niye hakemlere sahip çıkıyorsunuz diye. En çok zarar gören kulüp biziz ayrılan listedeki hakemler arasında bizzat operasyon hakemler olmasına rağmen. Biz sahip çıkmıyoruz, biz TFF’nin köhnemiş yapısına karşıyız. Çünkü orada operasyon dönmektedir. Herkesin bilip de kimsenin ifade edemediği, esas tehlike son yıllarda TFF ve Türk futbolunun Trabzonspor’un hakimiyetine geçirilme ve bir nevi Trabzonsporlulaştırma çabalarıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir. İnşallah Fenerbahçe bu mücadeleyi şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkililerimiz var ancak onların devletin sorumluluğuna ve ağırlığına yakışan, olması gerektiğini gibi tarafsız duruşları Trabzonspor olduğu zaman sergilenmiyor. Hangi takımı tutan bir bakanı, milletvekilini böyle gördünüz.

Yok mu bu takımları tutan devlet en üst kademesinde insanlar. Uzun vadede en çok size zarar verecek. Onların menfaati her şeyin önündeymiş gibi durum çıkıyor. Ülke menfaatleri de giriyor. Sadece Trabzonspor’un değil tüm ülkenin bakanları olarak milyonlarca vatandaşın sorumluluğunu taşıyan sizlerin Fenerbahçe’ye, Türkiye’ye yapılan suikast girişimini 7 yıldır failleri bulunamayan suikastı FETÖ’nün yaptıklarını destekleyen bu pankartı nasıl karşıladığını merak ediyoruz. Maç sırasında şampiyonluğu heyecanıyla bu pankartı fark etmemiş olabilirisiniz. Sonrasında duyan infiali fark etmişsinizdir. Neden çıkıp suç teşkil eden bu pankartta tepki göstermediniz. Neden toplumu rahatlatacak adım atmadınız söylemde bulunmadınız. Her eylemiyle terör örgütü kabul edilen bu yapı söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Bu davranışlarınızla bu sorumsuzca davranışlarınızla ve çorbada tuzu olan herkese söylüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin FETÖ ile can siperane mücadelesine gölge düşürmüyor musunuz? 2 dakikalık zevk için yazıklar olsun. Sanki Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları milyonlarca yok gibi davranıyorsunuz. Buna dur diyecek kimse yok mu Türkiye’de?" değerlendirmesini yapmıştı.

TIKLAYIN - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türk futbolu Trabzon'un hakimiyetine geçirilme, yani bir nevi Trabzonlulaştırma çalışmalarıyla karşı karşıya