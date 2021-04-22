Ahmet Nur Çebi: Biz şampiyon olacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın sezonu şampiyon bitireceğini söyleyen Çebi, “Biz 3 puan öndeyiz ama 6 puan geride olan takım avantajlıymış gibi algı oluşturuluyor. Herkes haddini bilsin, tepkimiz çok sert olur, bu algıcıları ciddiye almayın” dedi. Başkan Çebi, golcü futbolu Vincent Aboubakar’ın önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, özellikle takım 3 puan öndeyken, algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Bunları dikkate almayın, biz şampiyon olacağız” dedi. Basın toplantısına yöneticilerle birlikte katılan Başkan Çebi, Aboubakar’ın da önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyeceğini ifade etti.

“6 puan geride olanın şampiyon olma ihtimali konuşuluyor”

Son 2 haftada yaşanan puan kayıpları sonrasında Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında geriye düştüğü iddialarında art niyet aradığını belirterek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı oluşturanlar, 6 puan geride olanların ‘Şampiyon biz olacağız’ söylemlerine neden gereken tepkiyi vermiyorlar? 6 puan geride olanların şampiyon olma ihtimali olduğu konuşulurken, en yakın rakibimizden 3 puan üstte olmamızın, büyük bir avantaj olduğunun görmemezlikten gelinmesine şaşırıyorum. Ben ve arkadaşlarım, şerefli şampiyonluklar kovalayan bir ekibiz. Bundan hiçbir şekilde yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluklar ekip ve takım işidir. Yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla birlikte biz inandık, bütün camianın da inanmasını istiyorum. En ufak tereddütleri olmasın. 13. sıradayken de şampiyonuz diyordum, şimdi de diyorum, şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, sezon sonunda bunu yaşayacaktır. Ligin bitimine daha 6 hafta var. Puan kaybettiğimiz maçlarda, düşme hattında olan takımlar da vardı. Bunların verdiği mücadeleyi, daha sonra rakiplerimiz karşısında da vereceklerinden şüphem yok. Puan kaybı yaşadığımız düşme hattındaki rakiplerin oynadığı muhteşem oyunu, rakipler karşısında da yapacağından şüphem yok. Bu da Beşiktaş’ın şampiyon olması konusunda hesaba kattığım bir kurgudur. Özellikle medyada bazı yorumcuların ‘Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi’ algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Bu bizim camiamıza zarar vermek için yapılıyor ama camiamızın da bu kişileri ciddiye almamasını istiyorum. Bunların arkasında başka hesap kitaplar var. Çok konuşmakla icraatta başarılı olunmuyor. Ben ve yöneticilerim konuşmayarak ya da az konuşarak, Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her türlü savunmayı ve mücadeleyi vermeye devam edecekler. Az konuşmamız ve yaptıklarımızı söylemememiz, bunları yapmadığımız anlamına gelmez. Beşiktaş’ın menfaatini korumak için her türlü mücadeleyi fazlasıyla yapıyoruz. Camiamızın tereddüt içinde olmamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Düşme hattındaki takımlar, rakiplerimize karşı da bizim maçlardaki gibi istekle oynayacaktır”

TFF ve MHK hakkında konuşarak açıklamalarını sürdüren Çebi, “TFF ve MHK’nin birilerini şampiyon yapmak için hesap içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak hakemin kötüsüne kötü, iyisine de iyi deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmesi, TFF ve MHK üzerinde şüphelerimiz olduğu anlamına gelmez. Ama bunu hissettiğimiz anda da gereğini yaparız. İlginç bir sezon geçiriyoruz. Pandemi süreci yaşıyoruz. Oldukça sıkıntılı bir süreç. 21 takıma çıktık, fazla maç oynuyoruz. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman, maçlara dönüp baktığımız zaman, muhteşem oyunlar izlediğimiz ve muhteşem gollerin atıldığı birçok maç var. Düşme hattında olan takımların can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan aldığını görüyoruz. Geçen sene şampiyon olan Başakşehir, düşme hattında yer alıyor ve son oynadığı oyuna bakıyoruz. İlginç gelişmeler. Düşme hattında çok fazla takım olması, şampiyonluğa giden takımları zorlayacaktır. Bunlardan başarılı olanlar ligde kalacaktır. Bu takımlarla mücadele ederken başarılı olan ekip de şampiyon olacaktır. Diğer kulüplerin yöneticilerine seslenmek istiyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolcu kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Atatürk’ün söylediği gibi, futbolcunun zeki ve çalışkan olanı önemli, ahlaklı olanı çok önemli. Meslektaşlarınızın emeklerine değer verdiğinizi göstermenizi rica ediyorum. Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş’a zarar vereceği söylemlerden vazgeçmelerini talep ediyorum. Beşiktaş büyük bir kulüptür, bu tür söylemlerle yıpratılmaya çalışmasının değer görmeyeceğini kendilerinin de görmesini rica ediyorum” diye konuştu. (İHA)