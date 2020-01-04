Ahmet Mümtaz Taylan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolü paylaştığı Alef'in fragmanı yayınlandı

Ahmet Mümtaz Taylan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolü paylaştığı 'Alef' dizisinin fragmanı yayınlandı. Blu TV'de yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğunda “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” filmleriyle tanınan Emin Alper oturuyor.

Polisiye türündeki 'Alef' dizisi seri cinayetlere odaklanıyor.

Dizi, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini anlatıyor.

Dizide genç ve hırslı dedektif Kemal’i Kenan İmirzalıoğlu, tecrübeli ortağı Settar’ı Ahmet Mümtaz Taylan ve bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar’ı Melisa Sözen canlandırıyor.

Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.