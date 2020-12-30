Ahmet Davutoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı'nın, inandığını zannettiği bütün doğruları gözden geçirme vakti geldi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada "Bu kaynakları kim kötü kullandı? Açık ve net ifade ediyorum, bunun öznesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde icra makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanıdır" diye konuştu.

Davutoğlu'nun Twitter hesabından "Bir bakan gelir, bir bakan gider; Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde sorumluluk, asli olarak bizzat Cumhurbaşkanındadır!" notuyla bir video paylaşıldı.

Videoda "Burada sürekliliği olan tek makam Cumhurbaşkanlığı, sürekliliği olan tek kişi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi" diyen Davutoğlu "Sanki bakan değişince o dönem bitiyor başka bir dönem başlıyor algısı siyasi manipülasyondan ibarettir. Bu kaynakları kim kötü kullandı? Açık ve net ifade ediyorum, bunun öznesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde icra makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanıdır" diye konuştu.

"Hukuku kim bozdu da kim reform yapacak?"

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın her şeyden önce, inandığını zannettiği bütün doğruları bir gözden geçirmesinin vakti geldi" ifadelerini kullanan Davutoğlu "Reform yapacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı, peki hukuku kim bozdu da kim reform yapacak? Öyle bir noktaya gelindi ki, bu sistemde bütün yetkiler bir yerde toplanırken, bu yetkilerin hesabının sorulması gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı makamı bunun dışında tutuluyor. Ortada bir sistem problemi var. Bu sistemi değiştirmek üzere biz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem modelini ortaya koyduk" dedi.