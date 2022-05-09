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Spor

Ahmet Çakar, canlı yayında sinek yedi

09 Mayıs 2022 08:38

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayında sinek yedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar kahve fincanına konan sineği yakalayıp yedi.

Ahmet Çakar'ın yanındaki fincana kondu. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'dan sineği yakalamasını istedi.

Bardağa konan sineği avucuyla yakalayan Çakar kameralar önünde sineği ağzına atarak çiğnemeye başladı. Bu sırada programın diğer katılımcıları Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çakar’ın rahat ve sakin tavırları ise sosyal medyada gündem oldu.

 

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