Ahmet Çakar: Alex haindir, heykeli yıkılmalıdır

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza hakkında eleştiride bulundu. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Alex de Souza, Galatasaray karşılaşmasını tribünde izleyerek, taraftarlarıyla uzun bir zamandan sonra tekrar buluşarak özlem gidermişti. Ahmet Çakar, bu durumla ilgili yaptığı açıklamalarla pek çok Fenerbahçeli taraftardan tepki alan Çakar, "Alex'in Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeli yıkılmalıdır. Alex artık bir Fenerbahçe hainidir. Buraya bazı mihraklar tarafından getirilmiş bir haindir. Artık efsane değil bir kestanedir." dedi.