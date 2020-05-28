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Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu: Altan'a, vali veya emniyet müdürü olmayıp yazar olduğu için mi 10,5 yıl verildi

28 Mayıs 2020 13:04

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, müvekkilinin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde tespit edilen Koroanvirüs vakalarına dikkat çekti. Müvekkilinin yaşamsal bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu belirten Çalıkuşu, Altan'ın dosyasının hala incelemeye alınmadığını ve kendisi ile aynı gerekçelerle tutuklanan eski İstanbul Valisi ile Emniyet Müdürü'nün 3,5 yıl ceza aldığını hatırlattı. Çalıkuşu, "Müvekkilimi önce ağırlaştırılmış müebbete mahkum eden mahkeme, bu sefer 10,5 yıl verdi. Vali veya emniyet müdürü olmayıp bir yazar olduğu için mi?" diye sordu.

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın yazdığı "Bir turptan daha ümitsiz olacak değiliz ya..."  yazısını hatırlatan Çalıkuşu, "4 yıldır yaşanmakta olan görüşmemiş hukuksuzluğa rağmen ben de hukuk adına bir turptan daha çok umutlu olmak istiyorum" dedi. 

Altan'ın dosyasının hala incelemeye alınmadığını ve kendisi ile aynı gerekçelerle tutuklanan eski İstanbul Valisi ile Emniyet Müdürü'nün 3,5 yıl ceza aldığını hatırlatan Çalıkuşu, "Ahmet Altan ne ile suçlanıyor? Eli kalem tutan herkesin terörist ilan edilmesine imkan tanıyan 'bir örgüte üye olmadan yardım'dan. Bu maddeden mahkum olan eski vali ve emniyet müdürüne en fazla 3 yıl verdiler. Müvekkilimi önce ağırlaştırılmış müebbete mahkum eden mahkeme, bu sefer 10,5 yıl verdi. Vali veya emniyet müdürü olmayıp bir yazar olduğu için mi? Üstelik 10,5 yıl veren bu mahkeme bile onu tahliye etti" dedi. 

Altan'ın dosyasının incelenmesi taleplerinin hala yerine getirilmediğini belirten Çalıkuşu, "Türk yargı sisteminde görüşmemiş bir kepazelikle başkanı yeni atanmış yan mahkeme tarafından müvekkilim yeniden tutuklandı.Dosya uzun zamandır dosya kapsamını bilen Yargıtay Ceza Dairesi arşivinde incelenmeyi bekliyor. Bu hukuksal zorbalık için bir başvurumuz da Anayasa Mahkemesi'nde. Çünkü hükümden sonra tutuklamak hem hukuksuzluk hem de bir hak ihlali" dedi. 

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