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Ağrı’da köpeğe işkence yapan kişi para cezasına çarptırıldı

17 Mart 2021 09:16

Ağrı’da köpeğe işkence yapan bir kişi 11 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Ağrı’da bir köpeğe işkence yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, işkence yaptığı iddia edilen S.Ö isimli kişiyi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından köpeğe işkence yaptığı için Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında S.Ö isimli zanlıya 11 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kulağının kesildiği veşkenceye uğrayan köpek ise güvenli bir şekilde hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: İHA

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