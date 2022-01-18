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Agos gazetesinin eski yeri olan Sebat Apartmanı’na Hrant Dink’in fotoğrafı ve güvercin görüntüleri yansıtıldı

"Bu akşamdan itibaren Sebat Apartmanı önünden geçerken kafanızı yukarı kaldırmayı unutmayın"

18 Ocak 2022 20:33

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin 15. yılında Agos gazetesinin eski adresi olan Sebat Apartmanı'na Dink'in silüeti ve güvercin görüntüleri yansıtıldı. 

Hrant Dink paylaştığı görüntülere "Bu akşamdan itibaren Sebat Apartmanı önünden geçerken kafanızı yukarı kaldırmayı unutmayın. Bu akşam ve 19 Ocak'ta saat 18.00 sonrası apartmana güvercinler eşlik ediyor olacak. Kimsenin 'güvercin tedirginliği' yaşamadığı bir toplum olabilmeyi diliyoruz… #HrantDink" notunu düştü. 

Hrant Dink Vakfısebat

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