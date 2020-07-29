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Ağlayan çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi tutuklandı

29 Temmuz 2020 15:16

Antalya’da ağlayan 2 buçuk yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak koşmaya başlayan adam, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşananları anlatan Yılmaz Dağ, “Selekler Çarşısında esnafım. Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki çocuğu bu şahıs kucaklıyor ve yürümeye başlıyor. Ama çocuğun benim olduğunu, eşimin de dışarıda olduğunu bilmiyor. Durumu fark eden eşim hemen koşup oğlumu şahsın kucağından alıyor. Eşim şahsa, 'ne yapıyorsun' diye soruyor. M.I. da, 'ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyor. Eşim paniğe kapılıyor, olayı birkaç dakika sonra bana söylüyor. Hemen etrafa baktım ama şahsa ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Her ne olursa olsun polise gidip şikayetçi olduk. ” dedi.

Ailenin şikayetçi olması üzerine M.I. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yeni Kapı Polis Merkezindeki ifadesinde M.I, "Çocuğu sevmek istedim. Başka bir amacım yoktu. Yanlış anlaşıldım." dediği öğrenildi. Şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' maddesinden tutuklandı.

TIKLAYIN - Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada

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