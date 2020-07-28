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Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada

28 Temmuz 2020 16:20

Antalya’da 2.5 yaşındaki erkek bir çocuğu iddiaya göre kaçırma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Girişimde bulunan kişi,” Çocuğu sevdik, şaka yaptık” savunmasında bulundu.

Kent merkezindeki Selekler Çarşısında esnaflık yapan Yılmaz Dağ’ın iş yerine dün akşam saat 20.15 sıralarında bir kişi saz satmak için geldi. Sazın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisine çektiği M.I’nın sazını belirli bir ücret karşılığında satın aldı. M.I, iş yerinin kapısı önünde bulunan 2.5 yaşındaki M.K.D’yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Anne koşarak M.I’nın kucağındaki çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I elini havaya kaldırarak bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ’a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dağ, M.I’dan polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“Kameralar kayıttaydı”
Öte yandan şahsın kapı önündeki çocuğu kucağına alması, yürümesi, annenin oğlunu alması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşananları anlatan Yılmaz Dağ,“ Selekler Çarşısında esnafım. Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki çocuğu bu şahıs kucaklıyor ve yürümeye başlıyor. Ama çocuğun benim olduğunu, eşimin de dışarıda olduğunu bilmiyor. Durumu farkeden eşim hemen koşup oğlumu şahsın kucağından alıyor. Eşim şahsa, “ne yapıyorsun” diye soruyor. M.I’da, “ne oldu sevdik, şaka yaptık”diyor. Eşim paniğe kapılıyor, olayı birkaç dakika sonra bana söylüyor. Hemen etrafa baktım ama şahsa ulaşamadım. Farketmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Her ne olursa olsun polise gidip şikayetçi olduk. Şahsın her bilgisi olmasına rağmen bir gelişme olmadı.”dedi.

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