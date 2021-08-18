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Afgan kadınlar Taliban'ın ilerleyişi sırasında yaşananları anlattı: Oğullarımı öldürdüler, gelinlerimi zorla evlendirdiler

'Taliban gelip her şeyi yakıp yıktı', 'onurumuzu korumak için kaçtık'

18 Ağustos 2021 15:12

Taliban'ın ilerleyişi sırasında yaşananları DW'ye anlatan kadınlar, 'Her evin dört kızından üçünü alıp evlendiler', 'Onurumuzu korumak için kaçtık', 'Taliban gelip her şeyi yakıp yıktı' ifadelerini kullandılar. 

Taliban militanlarının kendisini silah zoruyla kaçırdığını ifade eden bir kadın "Oğullarımı öldürdü ve gelinlerimi zorla evlendirdi. Her evin 4 kızından 3'ünü alıp evlendirdiler" dedi. 

Başka bir kadın da "Görümcem yaşadığı yerde Taliban'ın 12 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini ve dereye attığını söyledi" diye konuştu. 

 Bir başka kadın ise "Onurumuzu korumak için kaçtık" derken "Taliban gelip her şeyi yaktı. Çaresizdik, evimizi terk etmek zorunda kaldık" ifadeleriyle bu süreçte yaşadıklarını dile getirdi. 

Kaynak: DW

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