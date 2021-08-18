Afgan gazeteci Ahmet Mengli: Kabil Havalimanı'ndaki insanlar ABD’ye Kanada’ya alınmazsa İran ve Türkiye yolunu tutacaklar

Afgan gazeteci Ahmet Mengli, yüzbinlerce Afganistanlı’nın İran ve Türkiye yolunu tutabileceğini söyledi. Mengli, "Pakistan, Özbekistan ve Türkmenistan sınırları kapalı. Bu nedenle Türkiye’ye yönelecekler. Türkiye’yi tercih etmelerinin sebebi Batı ile sınırları olması ve akrabalarının olması" dedi.

Evren Özalkuş’un sunduğu TELE1 Ana Haber’e, Kabil’den bağlanan Afgan gazeteci Ahmet Mengli, yüzbinlerce Afganistanlı’nın İran ve Türkiye yolunu tutabileceğini söyledi.,

Göçün birkaç boyutu olduğunu söyleyen Mengli, “Şimdi Kabil Havalimanı’ndaki 50 yaklaşık bin insan, ki bunları aileleri ile birlikte hesapladığımızda yüzlerce bin insan oluyor. Bu insanlar ABD’ye Kanada’ya alınmazsa İran ve Türkiye yolunu tutacaklar. Afganistan İran sınırında yeterince engel yok, bir hendek var sadece. Bunu geçtiklerinde Türkiye’ye geçmeleri çok kolay. Pakistan, Özbekistan ve Türkmenistan sınırları kapalı. Bu nedenle Türkiye’ye yönelecekler. Türkiye’yi tercih etmelerinin sebebi Batı ile sınırları olması ve akrabalarının olması. Öte yandan bu göçün devam edip etmemesi ise Taliban’a bağlı” ifadelerini kullandı.

“Şu ana kadar orada olanlar dünyanın hiçbir yerinde olmadı"

Kabil Havalimanı’nda bir trajedi yaşandığını anlatan Mengli, “Şu ana kadar orada olanlar dünyanın hiçbir yerinde olmadı. 10 kişi hayatını kaybetti. Bu insanların 4’ü uçaktan düşerek öldü. Bu tarihte bir ilk olsa gerek. İnsanlar Taliban’a güvenmediği için başka ülkelere sığınmak için havalimanında bulunuyor. Bu insanların arasında ABD ile çalışmış insanlar da var. Ancak Taliban da basın toplantısından uluslararası güçlerle sorun yaşamak istemediklerini ve büyükelçiliklerini kalmasını ve o elçiliklerini korunacağını sözünü verdi” dedi.

Kabil Havalimanı’nın kontrolüne ilişkin de bilgi veren Mengli, “Taliban havalimanının kontrol altına alıp normalleşmesini istiyor. Liderlerinin havalimanı üzerinden ülkeye gelmesini istiyorlar. Havalimanı kontrolü şu an uluslararası güçlerde. Bu güçler arasında Türk askerleri de var” diye konuştu.

Taliban yetkilileriyle görüştüklerini ve Türkiye’nin havalimanı kontrolüne nasıl baktıklarını sorduklarını söyleyen Mengli, “Türkiye, NATO çerçevesinde burada bulunduğu için bunun tekrar gözden geçirileceğini söylediler. Ya da Türkiye’nin Taliban’la muhatap olarak burada bulunabileceklerini söylediler” ifadesini kullandı.