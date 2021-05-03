Af Örgütü'nden 3 Mayıs paylaşımı: Gazeteciler hak ihlalleri ve yolsuzluk iddialarını teşhir ettikleri için yargılanıyor, tutuklanıyor

T24 Haber Merkezi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilciliği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla paylaştığı videoda mesleklerini yapan gazetecilerin aldığı cezalara dikkat çekti.

Af Örgütü paylaşımında "Bugün 3 Mayıs #DünyaBasınÖzgürlüğü günü! Dünyanın her yerinde gazetecilerin hakikati ortaya çıkarmaları engelleniyor. Gazeteciler hak ihlalleri ve yolsuzluk iddialarını teşhir ettikleri için yargılanıyor, tutuklanıyor ve baskıya maruz bırakılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda, Van'da iki vatandaşın helikopterden atıldığına yönelik haber yapmasının ardından tutuklanan gazeteci Cemil Uğur ile Paradise Papers haberleri nedeniyle nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Pelin Ülker yaşadıklarını anlattı.