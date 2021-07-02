Adıyamanlı tütün üreticilerinden 'yetki belgesi' protestosu; Malatya-Adıyaman yolu trafiğe kapatıldı

02 Temmuz 2021 11:27
T24 Video Haber Merkezi
Tütün taşınımının yasaklanmasını protesto eden Adıyaman'lı tütün üreticileri, Çelikhan, Sürgü ve Reşadiye'de ayrı ayrı protestolar düzenleyerek yolu trafiğe kapattı.
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı.
Yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemeye karşı çıkan tütüncüler Adıyaman'da protesto yaptı.
Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan tütüncüler, getirilen yasağın kaldırılmasını istiyor.
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