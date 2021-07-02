T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adıyamanlı tütün üreticilerinden 'yetki belgesi' protestosu; Malatya-Adıyaman yolu trafiğe kapatıldı

02 Temmuz 2021 11:27

T24 Video Haber Merkezi

Tütün taşınımının yasaklanmasını protesto eden Adıyaman'lı tütün üreticileri, Çelikhan, Sürgü ve Reşadiye'de ayrı ayrı protestolar düzenleyerek yolu trafiğe kapattı. 

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı. 

Yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemeye karşı çıkan tütüncüler Adıyaman'da protesto yaptı. 

Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan tütüncüler, getirilen yasağın kaldırılmasını istiyor. 

TIKLAYIN - Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 6 yıla kadar hapis cezası

TIKLAYIN - Tütüncülerden sarma tütün yasağına "Piyasaya kaçak sigara girecek" tepkisi

Adıyaman'lı tütün üreticileriTarım ve Orman Bakanlığıyasakceza

Diğer Videolar

Timsah bir anda elini kaptı

Ajax'tan Bob Marley temalı forma tanıtımı

Kadınlar, Kadıköy'de bir araya geldi: 'Hayatları için direnen Afganistanlı kadınların yanındayız'

Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı anlar kamerada

Afganistan'da uçaktan düşen insanların görüntülerini çeken gazeteci o anları anlattı: Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu

Afganistan'dan tahliye edilen hemşire: Biz Türküz dedikçe Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24