Tütüncülerden sarma tütün yasağına "Piyasaya kaçak sigara girecek" tepkisi

Makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara yönelik cezai işlem uygulanması kararına tütüncüler tepki gösterdi. Tütün satıcıları, ”Tütünün kalktığını düşünsek bile piyasaya kaçak sigara girecek ve o kaçak sigaranın parasıyla benim polisime, askerime kurşun olarak geri dönecek” diye konuştu.

TIKLAYIN - Sarma sigara kullananlara kötü haber; bugünden itibaren resmen yasak!

Vatandaşın sigara zamlarından sonra yöneldiği tütün satışına 1 Temmuz'dan itibaren cezai yaptırım uygulayacak. Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama bugün yürürlüğe giriyor. Yasa gereği bu türde satış yapanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. "Tütün bizim için çok önemli bir geçim kaynağı"

Sözcü'nün haberine göre; 5 yıldır tütün satıcılığı yapan 28 yaşındaki Mahmut Çakmak, Sarma tütünün yasaklanması kararını doğru bulmuyorum çünkü biz üreticiyiz benim çiftçilik belgemde var. Adıyamanlı bir tütüncü olarak da bu yasaklamadan en fazla zararı görecek olan Adıyaman halkı olacak eğer bu tütün kalkarsa Adıyaman üreticisi aç kalır. Çocuklarını okula gönderemez, ihtiyaçlarını karşılayamaz çünkü tütün Adıyaman'ın göz nuru" dedi.

Yasaklamayla beraber tütün üretimin düşmesiyle Adıyaman halkının fındık ve kayısı işlerinde çalışmak zorunda kalacağını belirten Çakmak, "Çıkan yasaklama sonrasında satanlar hakkında 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası verileceği belirtiliyor bundan dolayı sarma sigara satışını da bitirdik. Tabi bu durum bizi tütüncüleri etkilediği gibi vatandaşları da etkiledi. Bize gelen vatandaşlarda tütün almaya gücü yetmediği için paket alıyordu ama şimdi bu paketi de alamayacakları için şikayet ediyorlar. Eğer bu yasaklamada esnetme olmazsa dükkanı kapatmak zorunda kalırım. Çünkü tütün sabahtan bu yana tezgahta ve bu saatte kadar daha siftah yapmadım. Yarın öbürgün kira vakti gelecek ve satış yapamadığım için kirayı da ödeyemeyeceğim bu işi bırakmasam da dükkan sahibi tarafından çıkartılacağım. Biz kendi ürettiğimiz ürünümüzü satıyoruz burada başka ülkelerin tütünlerini satmıyoruz. Eğer Tütün kaldırılırsa ben hiçbir işte çalışamam tütün bizim için çok önemli bir geçim kaynağı” diye konuştu.