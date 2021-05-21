Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün 'sirenli' araçla emniyet şeridini kullandığı anlar tepki çekti

Milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı. Büyük, tepkiler sonrası videoyu sildi.

Ünlü futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi tepki çekti.

Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi.

Arka koltukta oturan oğlunun anne biz polis miyiz? sorusuna ise “evet” yanıtı veren Büyük o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi sildi.

Kaynak: İHA