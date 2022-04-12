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Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi

"Uzaylılar kebap acılı olduğu için 'Bize acısız yollar mısınız?’ diyerek geri gönderdi"

12 Nisan 2022 15:43

Kebapçı Yaşar Aydın, yaklaşık 30 kişilik grupla hazırlattığı helyum balonuyla uzaya 'boru kebabı' göndermeyi denedi. Kebap yüklü balon, 3 saatlik uçuşun ardından stratosfer tabakasında patlayarak Hatay’da denize düştü. Görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

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