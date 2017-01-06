Adana'daki yurt yangınından etkilendi, sensörlü kapı sistemi tasarladı

Sivas'ta 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir öğrenci yurdunda çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenerek, "Hayat kilidi" adını verdiği yangın anında alevi algılayan ve kilidi otomatik olarak açılan sensörlü kapı sistemi tasarladı. Sisteme "Hayat kilidi" adını veren Ahmet Taylan, projeyi basit bir düzenekle 75 lira harcayarak 2 ayda ortaya çıkardı. Geliştirdiği düzenek için patent başvurularına başlayan Ahmet Taylan'ın tek isteği sistemin geliştirilerek yurt, okul ve alışveriş merkezi gibi insanların toplu olarak yaşadığı ya da bulunduğu yerlerde kullanılması.