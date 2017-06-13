T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adana’da 'tarım işçisi' operasyonu; çadırlarda arama yapıldı

13 Haziran 2017 14:00

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde yurt çapında düzenlenen operasyonlar kapsamında Adana’da 500 polis ile Suriyeli ve Türk tarım işçilerinin kaldığı bin çadırda arama yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekipleri, suçun önlenmesine yönelik ülke çapında gerçekleşen operasyonlar dahilinde kent merkezindeki 4 noktada Suriyeli ve Türk tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda denetleme yaptı. Asayiş, Özel Harekat, Trafik, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubelerinden 500 polisin katıldığı operasyonda, çadırda arama yapıldı. 4 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği aramalarda, 500 kişinin de kimlik sorgusu yapıldı. Operasyon sonunda tarım işçileri, kamyonetlerin kasalarına binerek çalışmak için tarlalara gitti. Çadırlara yönelik denetlemelerinin sıklıkla devam edeceği bildirildi. Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

ETİKETLER

Adanatarım işçisioperasyon

Diğer Videolar

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2020

İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz, kime sarılmak istemezdiniz?

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24