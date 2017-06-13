Adana’da 'tarım işçisi' operasyonu; çadırlarda arama yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde yurt çapında düzenlenen operasyonlar kapsamında Adana’da 500 polis ile Suriyeli ve Türk tarım işçilerinin kaldığı bin çadırda arama yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekipleri, suçun önlenmesine yönelik ülke çapında gerçekleşen operasyonlar dahilinde kent merkezindeki 4 noktada Suriyeli ve Türk tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda denetleme yaptı. Asayiş, Özel Harekat, Trafik, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubelerinden 500 polisin katıldığı operasyonda, çadırda arama yapıldı. 4 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği aramalarda, 500 kişinin de kimlik sorgusu yapıldı. Operasyon sonunda tarım işçileri, kamyonetlerin kasalarına binerek çalışmak için tarlalara gitti. Çadırlara yönelik denetlemelerinin sıklıkla devam edeceği bildirildi. Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)