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Adana'da sokakta satış yapmaları engellenen Abdallar: Hırsızlık mı yapsın bu millet; iki hamile kadına polis vurdu

31 Mayıs 2020 12:50

Adana Kocavezir'de sokakta satış yapmalarının polis ve zabıtalardan tarafından sürekli engellendiğini söyleyen iki Abdal kadın yaşadıklarını anlattı.

Kadınlardan biri mahallede sürekli polis ile gerginlik olduğunu söyledi ve "İki hamile kadına vurdu polisler" dedi. O anlarda başka bir kadının kendisine söyledikleri üzerine de "Neden söylemeyeyim" diye konuştu. 

Yaşam şartlarının zorluklarından bahseden kadınlar şunları söyledi;

"Çoluğu var çocuğu var, faturası var bizi bunu nereden karşılayacağız? Belediye gidiyor, polis geliyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Valimize de polisimize de duyuruyoruz; bize bir çözüm bulsunlar. Her evde 5-6 nüfus var. Ne yapsın bu millet hırsızlık mı yapsın. Kim karşılayacak? Bizim gelirimiz buna bağlı."  

Hatay Roman Abdal ve Dom Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Veysel Toplar, satışlara izin verilmesi gerektiğini belirterek, "Nesilden nesile devam eden bu iş tek geçim kaynakları" dedi.

Görüntüler: Hemra Nida

 

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