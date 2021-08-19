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Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Sahte içki olay yerinde imha edilirken, 1 zanlı gözaltına alındı

19 Ağustos 2021 10:48

Adana’da bir çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki olay yerinde imha edilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesi'nde bir çiftlik evinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis, eve yaptığı baskında fıçılar içinde 6 bin litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içki olay yerinde imha edilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

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Adana'da sahte içki operasyonu6 bin litre sahte içki

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