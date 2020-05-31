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Adaçayı ve kekik toplarken gök taşı bulduğunu iddia etti

31 Mayıs 2020 10:48

Aksaray’da dağda adaçayı ve kekik toplarken hiç görmediği ilginç taşları bulan vatandaş, bulduğu taşları araştırdığını ve göktaşı olduğunu iddia etti.

Aksaray’ın merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşayan ve 30 yıldır dağlarda adaçayı ve kekik toplayan Osman Çanta (43), yine adaçayı ve kekik toplamak için çıktığı Ekecik Dağı'nda ilginç bir olayla karşılaştı. Dağda bitki topladığı sırada 30 yıldır hayatında hiç görmediği ilginç taşları bulan Çanta, bu taşların değerli taş olabileceğini düşünerek dağdan toplayarak köydeki evine getirdi. Normal bir taştan çok daha ağır olan ve birçok özelliğiyle göktaşına benzeyen taşların fotoğrafını çekerek uzman ve arkadaşlarına gönderen Çanta bulduğu taşların göktaşı olduğunu iddia etti. Mıknatısla tutulduğu zaman kuvvetli bir şekilde mıknatısa yapışan taşlar göründüğünden çok ağır.

Karşılaştırıldığında göktaşına birebir benzeyen ve özellikleriylae göktaşını aratmayan taşları evinde saklayan Çanta, 30 yıldır dağlarda gezdiğini ve böyle bir taş görmediğini söyledi. Çanta, “Ben 30 yıldır Ekecik Dağındayım. Kekik, adaçayı toplarım. Araştırma yaptım ve bunun göktaşı olduğunu öğrendim. Belli bir mesafede saçılmış bir şekilde irili ufaklı parçalar. Buna benzer doğada hiçbir taşa rast gelmedim. İlk defa böyle bir taşa rast geldim. Bizim bölgede böyle bir taş yok. Daha sonra araştırdım, soruşturdum bunun göktaşı olduğunu öğrendim. Mıknatısı kuvvetli bir şekilde tutuyor. Belli bir taşı, 200 kiloluk taşları bile yapıştığı zaman küçük bir mıknatıs olduğu zaman kaldırıyor” dedi.

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