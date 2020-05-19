Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'

Survivor ödül oyununda gönüllüler takımından Survivor Berkan, ünlüler takımından Survivor Yunus Emre'yle karşı karşıya geldi. Survivor Berkan, sayıyı alarak takımının umutlarını bayrak yarışına taşıdı. Oyun sonrasında Berkan “Baba tranquilo sakin” diye bağırdı.

Acun Ilıcalı, Berkan'dan tranquilo'nun anlamını sordu. Berkan'ın soruya verdiği cevap ise Ilıcalı'yı güldürdü. "Tranquilo, İspanyolca bir kelime olup Türkçesi 'sakin' demektir." Acun Ilıcalı, o anların videosunu kişisel sosyal medya hesabından da paylaştı. Ilıcalı, o görüntülere“Bana posta koyan ilk yarışmacı” notunu düştü.

Gönüllüler takımından Survivor Berkan - Ünlüler takımından Survivor Yunus Emre'nin mücadelesi Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor Berkan oyunu kazanarak takımına sayı kazandırdı. Survivor Berkan oyun sonrası sevincini yaşarken İspanyolca'da "sessiz" demek olan "tranquilo" kelimesini kullandı.

Oyunda skor 9-8'e geldi, Ünlüler öndeydi. Bu sırada Berkan ile Yunus Emre parkura çıktı. Gönüllüler için bu tamam mı devam mı maçı haline geldi. Bu durum ise iki yarışmacının üzerinde de inanılmaz bir baskı oluşturuyordu. Parkuru birlikte geçen iki yarışmacıdan atışlarda daha başarılı olan Berkan oldu.

Survivor Berkan, sayıyı alarak takımının umutlarını bayrak yarışına taşıdı. Oyun sonrasında Berkan “Baba tranquilo sakin” diye bağırdı.

Acun Ilıcalı, Berkan'dan tranquilo'nun anlamını sordu. Berkan'ın soruya verdiği cevap ise Acun Ilıcalı'yı güldürdü. Tranquilo, İspanyolca bir kelime olup Türkçesi “sakin” demektir.

ACUN O ANLARI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, o anların videosunu kişisel sosyal medya hesabından da paylaştı. Ilıcalı, o görüntüleri “Bana posta koyan ilk yarışmacı” notuyla paylaştı.