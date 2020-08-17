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Acun Ilıcalı kazandı; Demet Akbağ, oğlunun da oynadığı maçı yorumladı

Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından paylaştı

17 Ağustos 2020 11:23

TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, dün akşam kalabalık bir grup karşısında ayak tenisi maçı yaptı ve o anlara dair çektiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kalabalık bir grup karşısında İbrahim Büyükak, Ali Çıka ve Mustafa Aksakallı’dan oluşan takıma karşı mücadele sergileyen Acun Ilıcalı ve takımı karşılaşmadan galip ayrıldı.

Karşı takımda oynayan Ali Çıka’nın annesi oyuncu Demet Akbağ’ın da izlediği maç sonrasında galibiyetini kutlayan Acun, ünlü oyuncunun maça dair yorumunu almayı da ihmal etmedi.

Demet Akbağ oğlunun bulunduğu takımın yenilgisiyle sonuçlanan ayak tenisi maçıyla ilgili olarak şu yorumda bulundu:

“Ayak tenisi kariyerinde oğlumu öğrencilerime emanet ettim ama öğrencilerim malesef genç bir takım olmalarına rağmen başarılı olamadılar”

Bu ayak tenisi maçını izlemeye gelenler arasında Acun Ilıcalı ile yeni bir proje yapacağı konuşulan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da vardı.

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