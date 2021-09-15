Acun Ilıcalı: Exxen'de abone sayısı 1 milyona yaklaştı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, kurduğu dijital platform Exxen'in üye sayısının 1 milyona yaklaştığını söyledi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Ilıcalı, Exxen'le ilgili 1 yıllık değerlendirme yaptı. "Güzel hayallerle başladık. Yenilik seviyorum, sürekli yeni bir macera istiyor bünyem. Exxen macerasına 1 Ocak'ta başladık. Pandemide insanların evde kalması bizim için avantajdı." diyen Ilıcalı, geçen yıl 150 toplantı yaptıklarını ve güzel sonuçlar aldıklarını ifade ederek "1 milyona çok az kalan bir üyemiz var. Şimdi de spor paketli bir dünyaya başladık" dedi.