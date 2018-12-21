Acil vakalara kan taşımak için 'Hızır' adlı drone geliştirildi

Erzurum'da iki doktor ve bir İHA pilotu, acil vakalarda kan taşımak için drone geliştirdi. "Hızır" adı verilen ve 20 ünite kan taşıma kapasitesine sahip drone ihtiyaç anında ilaç da nakledebilecek. Hematoloji Uzmanı Dr. Can Özlü, Türkiye'de ilkini yaptıkları cihazı geliştirmek için çalışacaklarını söyledi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başlayan hematoloji uzmanı Dr. Can Özlü, acil durumlarda kan ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşandığını görünce harekete geçti. Aynı hastanede Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olan Dr. Sami Engin Muz ve Erzurum Teknik Üniversitesi 4'ncü sınıf öğrencisi ve İHA operatörü Sefa Yangal ile birlikte drone projesi hazırladı. Yaklaşık 1,5 yıl ar-ge çalışması yapan 2 doktor ve İHA operatörü yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında 25 kilometre uçuş mesafesine sahip, 20 ünite kan taşıyabilen drone geliştirdi. Yüzde 80 yerli üretim olan cihazı 3,5 aydır test eden ekip, Türkiye'de ilk olan cihazı tanıttı.