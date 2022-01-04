Acil serviste doktora saldıran kişiye 1 yıl 1 ay hapis

Pendik Devlet Hastanesi’nde doktor Esma Demir’in saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan kişi davanın ilk celsesinde, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama” suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılarak tahliye edilen sanık savunmasında, “Yaptığım hatanın farkındayım sizlerin huzurunda doktordan özür diliyorum. Çok pişmanım” dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık İpekçi, “Ben de bir sağlık çalışanayım. 5 yıl 3 farklı hastanede sağlık çalışanı olarak görev yaptım. Değil doktorlara saldırmak doktorlara saygısızlık dahi yapmadım. Yaptığım hatanın farkındayım sizlerin huzurunda doktordan özür diliyorum. Çok pişmanım, özellikle bunu belirtmek istiyorum” dedi. Olay günü çok fazla alkollü olduğunu söyleyen sanık, “Zaten olaya ilişkin çok fazla bir şey hatırlamıyorum. O gün anksiyete krizine de girmiştim. Hiçbir şeyi kasten ve bilinçli olarak yapmadım. Saldırdığımı hatırlamıyorum. Polislerin beni hastaneye götürdüğünü hastanede neler olduğuna ilişkin şu an gözümün önüne gelen bir şey yoktur” diyerek beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Müge İpekçi’nin Esma Demir’e karşı basit kasten yaralama suçunu işlediğini belirterek, 1 yıl 1 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık, tutuklulukta geçirdiği süre ve hükmolunan hapis cezasının süresi göz önüne alınarak tahliye edildi.